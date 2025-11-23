پخش زنده
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی از برگزاری نشست با مدیران عامل شرکتها و اتحادیههای دام و طیور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس بیگدلی درباره عملکرد این هیئت در هفته اخیر اظهار داشت: در هفته گذشته با مدیران عامل شرکتها و اتحادیههای دام و طیور کشور جلساتی را با هدف بررسی دقیق مشکلات، تبادل نظر و یافتن راهکارهای اجرایی برگزار کردیم.
وی افزود: در این جلسات نتایج خوبی نیز به دست آمد و مقرر شد این روند مشارکتی و مصاحبهها، همچنان ادامهدار و با جدیت دنبال شود تا صدای واقعی فعالان این بخش شنیده شود.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به ضرورت شفافسازی فرایند واردات و توزیع نهادههای دامی، تأکید کرد؛ وجود برخی نابسامانیها و عدم دسترسی شفاف به اطلاعات، مسیر را برای رانت و فساد هموار ساخته است.
بیگدلی در ادامه افزود: تیم تحقیق و تفحص، فارغ از هر گونه ملاحظه سیاسی، تنها بر محور دقت کارشناسی بهدنبال رفع مشکلات و اصلاح ساختارهاست و خود را خدمتگزار واقعی تولیدکنندگان و کشاورزان میداند؛ در کنار آنها ایستاده تا موانع را از پیش رو بردارد و صدایشان را به گوش تصمیمگیران برساند.
وی در بخش دیگری از این مصاحبه افزود: حذف واسطهگری و ایجاد شفافیت نه تنها به کاهش هزینههای تولید میانجامد بلکه توان درونی حوزه کشاورزی و دامپروری کشور را تقویت خواهد کرد. وی تأکید کرد در مسیر مبارزه با فساد، هیچ تعارف و ملاحظهای با هیچ فرد یا گروهی نداریم و در صورت کشف هرگونه تخلفی برابر قانون عمل خواهیم کرد.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص در پایان از تمامی فعالان و تولیدکنندگان حوزه دام و طیور دعوت کرد تا گزارشات، پیشنهادات و انتقادات خود را مطرح نمایند؛ چرا که اعتقاد دارد برای اصلاح مؤثر و دقیق، لازم است تصمیمها مبتنی بر نیاز و تجربه عملی تولیدکننده باشد.