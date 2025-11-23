به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دانشگاه علوم و صنعت اعلام کرد: این مسابقات با هدف ایجاد بستر رقابت سالم، تقویت خلاقیت و پرورش نسل آینده متخصصان هوافضا، امسال نخستین‌بار و با حضور گسترده دانش‌آموزان و دانشجویان از سراسر کشور برگزار می‌شود. ثبت نام برای شرکت در مسابقات ملی هوافضای دانشگاه علم و صنعت تا سه شنبه ۱۸ آذر ادامه دارد.

این رویداد بزرگ در چهار لیگ تخصصی، دانش‌آموزی گلایدر غیرسازه‌ای، دانش‌آموزی گلایدر سازه‌ای تا ۹۰ سانتی‌متر، دانش‌آموزی گلایدر سازه‌ای تا ۱۸۰ سانتی‌متر و دانشجویی گلایدر سازه‌ای تا ۱۸۰ سانتی‌متر

‌برنامه ریزی شده است. مسابقات ملی هوافضا با محوریت طراحی، بهینه‌سازی و پرتاب گلایدر‌های بدون موتور برگزار می‌شود؛ جایی که دقت، مهندسی، خلاقیت و توانایی تبدیل ایده به سازه عملی، تعیین‌کننده برترین تیم‌ها خواهد بود. شرکت‌کنندگان فرصت دارند در محیطی علمی و صمیمی، دستاورد‌های خود را به نمایش بگذارند و با تیم‌های دیگر تجربه‌های خود را تبادل کنند. مسابقات ملی هوافضای دانشگاه علم و صنعت پنجشنبه و جمعه ۲۰ و ۲۱ آذر برگزار می‌شود.