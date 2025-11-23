پخش زنده
نمایشگاه «راه مدرسه صنایع قدیمه» با ۱۳۵ اثر از تابلوهای نگارگری، تذهیب، گل و مرغ، خوشنویسی و لاکی روغنی هنرمندان هنرهای ملی که طی سالهای ۱۳۴۷ تا کنون خلق شدهاند، در محل گروه پژوهشی هنرهای ملی افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نمایشگاه «راه مدرسه صنایع قدیمه» با حضور محمدابراهیم زارعی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، مریم جلالی معاون صنایعدستی کشور، عاطفه مروی مشاور وزیر میراثفرهنگی در امور بانوان، عبدالمجید شریفزاده مشاور رئیس پژوهشگاه در امور هنرهای ملی، محمدرضا مهراندیش مشاور رئیس پژوهشگاه و سرپرست مرکز معرفی فرهنگی پژوهشگاه، هادی بابایی فلاح رئیس گروه پژوهشی هنرهای ملی، هنرمندان پیشکسوت و هنرمندان گروه پژوهشی هنرهای ملی گشایش یافت.
گروه پژوهشی هنرهای ملی در نود و پنجمین سالگرد تأسیس کارگاههای نگارگری مدرسه صنایع قدیمه که پیشینه این گروه پژوهشی به حساب میآید و در سالهای ابتدایی تأسیس به شکلگیری مکتب نگارگری تهران منتهی شد، نمایشگاهی از آثار نگارگری چند دهه اخیر خود را در معرض دید عموم قرار داده است.
نمایشگاه «راه مدرسه صنایع قدیمه» حاصل ۱۷ اثر اموالی از ۱۰ استاد پیشکسوت و ۱۱۸ اثر از ۸ هنرمند حاضر در کارگاه گروه پژوهشی هنرهای ملی است.
این نمایشگاه تا پانزدهم آذرماه ۱۴۰۴ در محل گروه پژوهشی هنرهای سنتی واقع در وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی میزبان علاقهمندان است.