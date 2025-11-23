پخش زنده
رئیس دادگستری دشتآزادگان از آغاز اجرای طرح «قاضی مدرسه» در مدارس این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جاسم جنادله گفت: در اولین مرحله از این طرح، حسن باوی یکی از قضات توانمند این حوزه قضایی در یکی از مدارس دخترانه نمونه شهرستان حضور یافت و نکات حقوقی را برای دانش آموزان، اولیاء، مربیان و معلمان مدرسه مذکور تدریس کرد.
وی اظهار کرد: اجرای این طرح که نماد همافزایی دستگاه قضایی و آموزش و پرورش است، با هدف ارتقای آگاهی حقوقی دانش آموزان در زمینه پیشگیری از جرایم و آسیبهای حوزه فضای مجازی طراحی شده و به ویژه در مدارس مناطق حاشیهای و بیشتر در معرض آسیب شهرستان برگزار خواهد شد.
جنادله بیان داشت: در این طرح آموزشهای کاربردی درباره جرائم حوزه فضای مجازی شامل قوانین شبکههای اجتماعی، پیام رسانها، جرایم اینترنتی، نشر محتوای غیر مجاز، مسئولیتهای قانونی کاربران و پیامدهای حقوقی رفتارهای پرخطر در فضای مجازی به دانشآموزان ارائه شد.
رئیس دادگستری دشتآزادگان تصریح کرد: قضات در این طرح صرفا یک مدرس نیستند بلکه سفیران قانون و عدالت هستند و حضورشان در مدارس نه فقط برای آموزش، بلکه برای ایجاد انگیزه، اعتماد بین نسل جوان و نظام قضایی است و هدف فقط برگزاری یک برنامه درسی نیست، بلکه تربیت نسلی قانون مدار، مسئول و آگاه است.
وی با بیان اینکه دادگستری در تلاش است همه مدارس شهرستان دشتآزادگان را به محیطی برای رشد آگاهیهای حقوقی تبدیل کند، یادآور شد: این محیط جایی است که دانش آموز، معلم و خانواده با حقوق و مسئولیتهای خود آشنا میشوند و هر مدرسهای که امروز در این طرح شرکت میکند، در واقع یک کلاس آینده ساز برای جامعه فردا برپا میکند.
جنادله تاکید کرد: با هماهنگی و برنامهریزی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان، این طرح تا پایان سال بهصورت منظم و هفتگی و با استفاده از ظرفیت علمی و تجربی تمامی قضات این حوزه قضایی، در مدارس شهرستان ادامه خواهد یافت.