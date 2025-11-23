پخش زنده
امروز: -
پیکرهای مطهر ۱۴ شهید گمنام و بانام دوران دفاع مقدس فردا همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س) در استان فارس تشییع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر روابط عمومی ادارهکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت فارس گفت: در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) مراسم تشییع ۱۲ شهید گمنام و بانام روز دوشنبه سوم آذرماه از ساعت ۸:۳۰ صبح در شیراز برگزار خواهد شد. این مراسم با حضور گسترده اقشار مختلف مردم از میدان شهدا (شهرداری) آغاز می شود و به سمت حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) ادامه مییابد.
رسول رحمتی افزود: از مجموع ۱۴ شهید، مراسم تشییع ۱۲ شهید در شیراز و دو شهید دیگر در شهرستانهای داراب و کوار برگزار میشود.
وی گفت: همچنین پیکر شش شهید گمنام در روز سوم آذر در نقاط مختلف استان به خاک سپرده میشود و پیکر پنج شهید گمنام دیگر به معراج شهدای تهران بازگردانده خواهد شد.
مدیر روابط عمومی ادارهکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت فارس در خصوص ساعت و محلهای خاکسپاری شش شهید گمنام در فارس گفت: مراسم تشییع دو شهید ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه در شهرکهای والفجر و زیباشهر، دو شهید ساعت ۱۴ در نورآباد ممسنی، یک شهید ساعت ۱۴ در قطبآباد جهرم و یک شهید در شهرک علیآباد قیر و کارزین برگزار میشود.
هویت ۳ شهید بانام نیز مشخص شده است
شهید داوود ممسنی دشت ارژن، متولد ۱۳۴۸ در شیراز، عضو بسیج لشکر ۱۹ فجر که در عملیات شلمچه به شهادت رسید. پیکر وی پس از تشییع در شیراز در گلزار شهدای این شهر خاکسپاری می شود .
شهید علیاکبر هوشیار، متولد ۱۳۴۹ در کوار، عضو بسیج لشکر ۱۹ فجر که در عملیات شلمچه به شهادت رسید. پیکر وی پس از تشییع در شیراز به شهرستان کوار منتقل و خاکسپاری می شود .
شهید ماشاءالله استخری، متولد ۱۳۴۲ در داراب، عضو وظیفه که در عملیات خیبر در جزیره مجنون به شهادت رسید. پیکر وی پیشتر به عنوان شهید گمنام در تبریز خاکسپاری شده بود و پس از شناسایی بنا به درخواست خانواده به داراب منتقل شد و در روز سوم آذر تشییع و خاکسپاری خواهد شد.
همچنین مراسم شب وداع با پیکرهای مطهر ۱۲ شهید امشب ، یکشنبه دوم آذر پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در حرم مطهر شاهچراغ (ع) برگزار میشود.