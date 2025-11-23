پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدجواد تاجیک، مدیرعامل سازمان بهشتزهرا (س) در سیصد و هفتاد و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی گزارش حسابرسی این سازمان برای سال مالی ۱۴۰۳ با بیان اینکه خوشبختانه گزارش حسابرسی سازمان منصفانه بوده است، اظهار کرد: ما پروندههای مالیات بر ارزش افزوده را پیگیری میکنیم و تلاش میکنیم به نتیجه برسد.
وی افزود: در دوره چهارم توافقاتی برای اسناد مالکیت بهشتزهرا (س) صورت گرفته که ما هم در حال پیگیری برای این موضوع هستیم تا تکلیف اسناد مشخص شود.
تاجیک با بیان اینکه ما به نظر شورا مبنی بر اینکه درآمدهای سازمان از طریق افزایش هزینههای خدمات بالا نرود، ارزش قائل هستیم، خاطرنشان کرد: حجم پروژهها و در کنار آن هزینههای ما افزایش یافته و در کنار آن نتوانستیم هزینه خدمات را افزایش دهیم.
وی با بیان اینکه از شورا میخواهیم آرامستانهای جدید در دستور کار صحن قرار بگیرد، تصریح کرد: مکانیابی آرامستانها صورت گرفت و در صحن شورا بررسی و نهایی شود.
تاجیک همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این موضوع مطرح شود که نام حضرت زهرا (س) در عنوان سازمان وجود داشته باشد، پیشنهاد میکنیم نام مجموعه با عنوان «سازمان بهشتزهرا (س) و آرامستانها» پذیرفته شود.
مدیرعامل سازمان بهشتزهرا (س) با تأکید بر اینکه بازسازی قطعه شهدا ۴۰ درصد پیشرفت داشته است، یادآور شد: تا پایان امسال فضاهای اصلی بازسازی شود.
علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران ضمن تقدیر از کارکنان و مدیران بهشتزهرا (س) برای خدماترسانی در جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: تمام تلاش این سازمان بر این بود که خانواده شهدا از مردم عادی تا دانشمندان و سرداران سرافراز اسلام با مشکل مواجه نشوند.
گفتنی است، گزارش حسابرسی سازمان بهشتزهرا (س) برای سال ۱۴۰۳ با حداکثر آراء موافق تأیید شد.