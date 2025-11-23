به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت آذربایجان غربی گفت: همزمان با سالروز شهادت جانگداز بانوی دوعالم، حضرت فاطمه زهرا (س) آیین تشییع ۶ شهید گمنام دوران دفاع مقدس در آذربایجان غربی برگزار می‌شود.

سردار «جلیل وحیدی» با اشاره به میزبانی از ۶ شهید گمنام در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، اظهار داشت: پیکر‌های مطهر این شهدا روز (چهارشنبه) ۲۸ آبان در فرودگاه شهید «باکری» ارومیه مورد استقبال رسمی خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، مسئولان استانی و نیرو‌های مسلح قرار گرفت.



وی گفت: پیکر‌های مطهر این شهیدان پس از استقبال ومشایعت توسط استقبال کنندگان وتشکل‌ها وهیات‌های های عزاداری به ستادمعراج شهدا انتقال یافت سپس به منظورمیثاق باشهدا به نقاط مختلف استان اعزام شدند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت آذربایجان غربی افزود: تاکنون بیش از ۱۰۰ هیات و نهاد‌ها و مراکز مختلف در مراسم و برنامه‌های مختلف درمحافل فرهنگی، علمی، آموزشی، مدارس، مساجد، دانشگاه‌ها افتخار میزبانی این عزیزان را پیداکرده کرده‌اند.

سردار وحیدی تصریح کرد: مراسم شب وداع با حضور پیکر‌های مطهر ۶ شهید، در شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، روز یکشنبه بعد از نماز مغرب و عشا در محل مصلی امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

وی گفت: مراسم تشییع سراسری ۶ شهید والامقام روز دوشنبه، مصادف با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، ساعت ۰۹:۳۰ در میدان انقلاب ارومیه آغاز خواهد شد که پس از اقامه نماز توسط امام‌جمعه ارومیه، تشریفات نظامی بعمل آمده وتوسط آحاد مردم تشییع و درمکان‌های مقرر تدفین خواهند شد.

سردار وحیدی توضیح داد: یک شهید در شهرک‌های صنعتی آذربایجان غربی تدفین می‌شود که براساس شناسایی انجام شده ۲۵ سال سن داشته و در عملیات والفجر ٣ به شهادت رسیده و در منطقه عملیاتی مهران تفحص شده است. یک شهید گمنام دیگر که در شهر نازک علیا پلدشت به جایگاه ابدی سپرده می‌شود ۲۷ ساله است که در منطقه شلمچه تفحص شده و در عملیات کربلای ۵ به شهادت رسیده و شهید گمنام دیگر در قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) به خاک سپرده خواهد شد که این شهید نیز ۲۰ ساله و در عملیات خیبر به شهادت رسیده و در منطقه مجنون تفحص شده است.

روحشان شاد یادشان گرامی باد.