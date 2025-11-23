پخش زنده
رئیس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: سال گذشته با گزارشهای ثبتشده در سامانه سوتزنی، ۳۶ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی و وصول شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاهین مستوفی در تشریح عملکرد این مرکز و نقش گزارشهای مردمی در کشف تخلفات مالیاتی گفت: «سامانه سوتزنی در سال گذشته یکی از مؤثرترین ابزارهای نظارتی بود و تنها بر اساس گزارشهای مردمی، ۳۶ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی و وصول شد.»
عملکرد و هدفگذاری سازمان امور مالیاتی
رئیس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی با اشاره به عملکرد سال گذشته توضیح داد: «در سال ۱۴۰۳ رقم ۳۶ هزار میلیارد تومان شناسایی و وصول شد.»
وی افزود: «برای سال ۱۴۰۴، هدفگذاری جدید ما وصول ۱۱۰ همت از کل فرار مالیاتی برآوردشده است.»
مستوفی همچنین به شناسایی ۵.۳ هزار میلیارد تومان کتمان درآمد در یک ماه اخیر اشاره کرد و گفت: «تنها از محل دو پرونده مهم، ۳۹۰ میلیارد تومان مطالبه مالیاتی صادر شد.»
تقاطعگیری اطلاعات و رصد تراکنشهای بانکی
رئیس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی، تقاطعگیری اطلاعات را یکی از مهمترین ابزارهای کشف تخلفات عنوان کرد و گفت: «ما از طریق دسترسی به سامانههای مختلف و تحلیل دادههای بانکی، فعالیتهای مشکوک را شناسایی میکنیم.»
پیامک به مودیان مشکوک و الزام ارائه مستندات
مستوفی از اجرای طرح جدید سازمان خبر داد و گفت: «برای اولین بار، افرادی که تراکنشهای مشکوک دارند از طریق پیامک رسمی مطلع میشوند و موظفاند در کارپوشه مالیاتی خود برای تکتک تراکنشها توضیح ارائه دهند.»
مستوفی تاکید کرد: «کشف ۳۶ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی نتیجه اعتماد مردم به سازوکار گزارشدهی است و بدون مشارکت آنها، هیچ نظام مالیاتی قادر به مقابله با تخلفات پیچیده نخواهد بود.»
افراد میتوانند با مراجعه به وبسایت سازمان امور مالیاتی کشور و ورود به بخش “گزارش فرارمالیاتی“، گزارش خود را با ارائه اطلاعاتی مانند مشخصات تخلف، مدارک مرتبط و جزئیات مربوط به افراد یا شرکتهای متخلف ثبت کنند. همچنین شهروندان میتوانند از طریق شماره تماس ۱۵۲۶ سازمان امور مالیاتی هرگونه تخلف و فرار مالیاتی را گزارش دهند.