به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت‌های تکواندو بازی‌های المپیک ناشنوایان، امروز (یکشنبه ۲ آذر) فاطمه زهرا زلیکانی در وزنه ۵۷- کیلوگرم پس از استراحت در دور نخست به مصاف حریفی از یونان رفت. او در راند اول و دوم به برتری ۱۱ بر صفر و ۱۷ بر ۱۱ دست یافت و برنده ۲ بر صفر شد. در دور سوم، این ملی پوش تکواندو با حریفی از قزاقستان رقابت کرد و هر دو راند این مبارزه را ۲ بر صفر برد.

بدین ترتیب فاطمه زهرا زلیکانی به پیکار پایانی وزن ۵۷-کیلوگرم مسابقات تکواندو بازی‌های المپیک ناشنوایان راه پیدا کرد.

پیش از این مهدی پوراسماعیل در وزن ۵۸- کیلوگرم فینالیست شده بود.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.