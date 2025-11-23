کارشناس هواشناسی همدان گفت: به دلیل پایداری جو و افزایش آلاینده‌ها در مناطق شهری و صنعتی، آلودگی هوا در همدان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمدحسن باقری‌شکیب با بیان اینکه آسمان استان در پنج روز آینده صاف خواهد بود افزود: تا روز سه‌شنبه ۴ آذر، جو پایدار در کشور همراه با افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهر‌های صنعتی و پرجمعیت ادامه دارد.

او درباره وضعیت بارش‌های استان در پاییز امسال نیز تاکید کرد: میزان بارندگی در پاییز امسال کمتر از میانگین بوده و تا ۱۵ آذر وضعیت استان، خشک پیش‌بینی شده است.

کارشناس هواشناسی استان همدان در باره بارش در زمستان نیز گفت: بارش در زمستان امسال در حد میانگین پیش‌بینی می‌شود.

باقری شکیب با بیان اینکه تا آخر هفته تغییرات دمایی در سطح استان محسوس نخواهد شد، افزود: از چهارشنبه ۵ آذر، دما‌های کمینه در اکثر نقاط استان یک تا دو درجه افزایش خواهد داشت.

او با اشاره به اینکه دمای هوا در همدان طی ۲۴ ساعت اخیر بین ۱۸ و منفی پنج درجه در نوسان بوده است، تصریح کرد: روز گذشته بیشینه دما با ۲۰ درجه در اسدآباد و کمینه دما با منفی هفت درجه از بهار گزارش شده است.