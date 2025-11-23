به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ محمدرضا جامی مدیر تعاون روستایی گلستان با اشاره به روند خرید و پرداخت مطالبات سویاکاران گفت: تاکنون ۳۹۴۱ تن سویا از کشاورزان گلستان خریداری شده که ارزش آن به ۱۷۰ میلیارد تومان می‌رسد.

وی افزود: برای اولین‌بار توانستیم بهای محصول خریداری‌شده را در مدت کمتر از ۱۰ روز به‌طور کامل تسویه کنیم؛ اقدامی که نقش مهمی در تقویت نقدینگی کشاورزان و حمایت از چرخه تولید دارد.

جامی با بیان اینکه تسریع در پرداخت مطالبات از اولویت‌های تعاون روستایی است، اظهار کرد: این روند، انگیزه تولیدکنندگان را افزایش داده و زمینه‌ساز توسعه کشت محصولات راهبردی در استان خواهد بود.