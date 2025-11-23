رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری خوزستان گفت: فردی که با جعل عنوان قاضی، اقدام به اخاذی از مراجعین به دستگاه قضایی می‌کرد، شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسن رئیسی اظهار کرد: بر اساس گزارش واصله به حفاظت و اطلاعات دادگستری استان، شخصی که کارمند اخراجی دادگستری با سوابق کیفری قبلی است، با معرفی خود نزد افراد عادی به عنوان قاضی و معاون دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، از افرادی که دارای پرونده قضایی بودند، سکه بهار آزادی و پول می‌گرفته و به آنان قول مساعدت در حل پرونده قضایی‌شان را می‌داده است.

وی افزود: با رصد اطلاعاتی و اقدامات فنی تیم عملیات حفاظت و اطلاعات دادگستری استان خوزستان و با همکاری عوامل پایگاه اطلاعات اهواز، متهم شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی، پس از انجام تشریفات قانونی پرونده، بازداشت شد.