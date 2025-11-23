اجرای ۳۵۲ عنوان برنامه در شهرستان خوشاب، در هفته بسیج
همزمان با هفته بسیج، ۳۵۲ عنوان برنامه در پایگاهها، محلات و مجموعههای بسیج شهرستان خوشاب اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خوشاب امروزدر جلسه شورای اداری شهرستان، با گرامیداشت یاد و نام ۳۵۲ شهید خوشاب افزود: بسیج متعلق به هیچ دستگاه و سازمانی نیست؛ این نهاد از دل مردم برخاسته و وظیفه اصلی آن خدمترسانی صادقانه به مردم است.
سرهنگ هاشمیخواه اظهار داشت:برای هفته بسیج ۳۷ برنامه اصلی و ۲۱ برنامه فرعی در محورهای فرهنگی، جهادی، خدماتی، امنیتی، ورزشی و علمی برگزار میشود.
برگزاری چندین اردوی جهادی پزشکی در بخشهای مختلف،راهاندازی ایستگاههای سلامت و پویشهای اهدای خون،اجرای گشتهای رضویون و طرحهای امنیتی، تعلیم و تربیت و فعالیتهای قرآنی وتوسعه حلقههای صالحین در مدارس و محلات و برگزاری مسابقات قرآن کریم ویژه خواهران و برادران از جمله این برنامه هاست.