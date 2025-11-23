

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دکتر نصراله سجادی، دکتر عباس گایینی و دکتر کوروش جعفریان به عنوان سه عضو جدید شورای راهبردی آکادمی ملی پارالمپیک احکام خود را از دکتر غفور کارگری رییس کمیته ملی پارالمپیک دریافت کردند.

شورای راهبردی آکادمی ملی پارالمپیک با هدف ارتقاء سطح عملکرد حوزه‌های مأموریتی و تخصصی آکادمی و در راستای تصمیم‌سازی و افزایش کارآمدی این نهاد، مأموریت دارد مباحث کلان و امور راهبردی را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد و سیاست‌های تخصصی را تدوین و هدایت کند. این انتصابات نیز در همین چارچوب و با هدف تقویت جایگاه راهبردی آکادمی برگزار شده است.