شبکه چهار، به مناسبت سالروز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، ویژه برنامه‌هایی را پخش می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به همین مناسبت سه برنامه روز‌های یکشنبه تا سه شنبه ۲ تا ۴ آذر، ساعت ۲۱:۳۰، پخش می شود.

شبیر فیروزیان میزبان برنامه، امروز با حضور حجت الاسلام محمدجواد یاوری، الگوی فاطمی (س)، از بینش سیاسی تا کنش میدانی را به بحث خواهد گذاشت و در روز دوشنبه با حجت الاسلام جواد سلیمانی با موضوع فاطمه (س)، و نظریه (مقاومت) به گفت‌و‌گو خواهد نشست.

شبکه چهار از سلسله برنامه‌های «چند دقیقه برای تفکر»، یک سخنرانی استاد رحیم پور به مناسبت ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها را پخش می کند. این برنامه در امشب ساعت ۲۳ پخش می شود و سخنرانی استاد فاطمی نیا نیز در فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها در روز شهادت در ساعت ۱۲:۳۰، پخش خواهد شد.

همچنین به همین مناسبت شش قسمت از مستند «بی مرز با حجاب»، از شنبه تا جمعه، (به استثنای دوشنبه) از اول تا ۷ آذر ساعت ۱۲، پخش میشود و مستند جدیدی با عنوان «آئینه‌ای برای خورشید» (تعزیه حضرت زهرا سلام الله علیها) به کارگردانی جمشید ابرازی برای پخش در روز دوشنبه در ساعت ۱۹ در نظر گرفته شده است که نگاهی دارد به تعزیه به عنوان نمایشی دیرین در ایران زمین که در قالب عزا و بیان غم واندوه از یک داستان اجرا می‌شود. این مستند جایگاه تعزیه وشبیه خوانی در ایران امروز به ویژه در ایام مناسبت شهادت اهل بیت پیامبر صلوات الله علیه را تبیین می‌کند.

مستند «بیستا برمه» (گریه بی صدا)، نیز که به والدین ۵۲ شهید یک روستا در شرق مازندران بویژه حاجیه خانم فاطمه حسن زاده، مادر جاویدالاثر عسگری موسوی می‌پردازد، در همین روز ساعت ۲۱، پخش می شود.

دوشنبه ۳ آذر، ساعت ۱۲، یک مستند جدید دیگر با عنوان «شانه به شانه»، پخش می شود. این مستند درباره همکاری شانه به شانه هزاران بانوی عاشق وعارف خراسانی در خراسان جنوبی وشهرستان بیرجند در گارگاه قالی بافی زیر نظر ستاد توسعه وبازسازی عتبات عالیات در طراحی و بافت انواع قالی و ارسال این فرش‌ها به عتبات عالیات در عراق به ویژه به کربلا و نجف اشرف است.