به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، جانشین فرمانده انتظامی استان گفت: ماموران ایستگاه بازرسی گلشن شهرستان فردوس هنگام کنترل خودور‌ها در محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه تریلی کشنده رنو مشکوک و برای بررسی بیشتر خودرو را متوقف کردند.

سرهنگ علیپور افزود: پس از بررسی مدارک خودرو، مشخص شد که تریلی دارای پلاک جعلی و قاچاق بوده که با هماهنگی مرجع قضائی تریلی توقیف و راننده آن نیز دستگیر شد.

جانشین انتظامی خراسان جنوبی با بیان اینکه ارزش تریلی قاچاق توقیف شده براساس نظریه کارشناسان مربوطه ۱۸۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: در این رابطه پرونده تشکیل و متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.