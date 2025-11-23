پخش زنده
همزمان با هفته بسیج و ایام شهادت حضرت فاطمه (س)، یادواره شش شهید سرافراز مخابرات استان یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، همزمان با هفته بسیج و ایام شهادت حضرت فاطمه (س)، یادواره شش شهید سرافراز مخابرات استان یزد با حضور کارکنان و مدیران این حوزه برگزار و یاد و خاطره آنان گرامی داشته شد.
این مراسم معنوی که هفتمین دوره یادواره شهدای مخابرات استان یزد است، با شکوه و حضور گسترده کارکنان و مدیران مخابرات برگزار شد و به روایت رشادتها و فداکاریهای شهدای سیمبان دوران دفاع مقدس پرداخته شد.
در حاشیه این یادواره، از کتاب «صدای وصل» نوشته لیلا باقری هامانه نیز رونمایی شد. این کتاب شامل خاطرات و فعالیتهای شهدا و رزمندگان مخابرات استان یزد است که در دوران دفاع مقدس به عنوان سیمبان انجام وظیفه کردهاند و نقش آنان در حفظ خطوط ارتباطی و اطلاعرسانی در جنگ تحمیلی روایت میشود.
مسئولان و کارکنان حاضر در این مراسم بر اهمیت تبیین رشادتها و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسلهای آینده تأکید کردند و یادآور شدند که این برنامهها، علاوه بر پاسداشت یاد شهدا، موجب تقویت روحیه معنوی و وحدت در بین کارکنان و جامعه است.