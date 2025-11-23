براساس اطلاعیه روابط عمومی اداره آب و فاضلاب بندر امام خمینی، باتوجه به تعویض شیرآلات فیلترهای تاسیسات آبرسانی، فشار آب در این شهر دچار افت خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل از روابط عمومی اداره آب و فاضلاب بندر امام خمینی، با توجه به تعویض شیرآلات فیلتر‌های جدید تاسیسات آبرسانی و با هدف ارتقا کمی و کیفی آب تولیدی در مورخ یکشنبه ۲ آذر ماه از ساعت ۱۵ ظهر در مناطق شهری با افت فشار آب همراه خواهیم بود.

از همه شهروندان درخواست می‌شود نسبت به ذخیره آب مصرفی مورد نیاز اقدام کنند.

همچنین یادآور می‌شود در زمان قطع آب، شیر فلکه ورودی منزل را بسته و بعد از ساعت‌های یاد شده و وصل آب، برای مدت ۵ دقیقه لوله‌های آب را باز گذاشته تا آب مانده در لوله‌ها خارج شود.