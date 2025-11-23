همایش جهاد و مقاومت، امروز با حضور خانواده‌های معظم شهدای خدمت و مدافع حرم در قزوین برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، این مراسم معنوی، میزبان خانواده‌های گرانقدر شهید آیت‌الله آل‌هاشم، شهید مالک رحمتی و شهید مجید قربانخانی بود.

در این همایش، حاضران با استقبال از پیکر مطهر یک شهید گمنام با آرمان‌های بلند شهدا تجدید میثاق کردند.

سرهنگ مهدی منصوری، مسئول بسیج ادارات و کارمندان استان در این مراسم گفت: در ۱۷۰ دستگاه اجرایی استان، یادواره‌های شهدا را در قالب کارگاه‌های سبک زندگی و سواد رسانه برگزار می‌کنیم.

وی افزود: برگزاری محافل انس با قرآن و اردوی راهیان نور از دیگر برنامه‌هایی است که در ادارات اجرا می‌شود.

در ادامه این مراسم پدر شهید مدافعان حرم مجید قربانخانی خاطراتی از فرزند شهید خود بازگو کرد.