به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، امیر حسین نقی‌پور افزود: استان همدان دارای ۶۸۳ واحد مرغداری بوده که در سطح این مرغداری ها، مرغ گوشتی در آبان ماه بیش از سه میلیون و ۵۶۸ هزار قطعه جوجه‌ریزی انجام شده است.

او تاکید کرد: آبان سال ۱۴۰۳ تعداد جوجه ریزی سطح مزارع مرغ گوشتی استان، سه میلیون و ۴۵۷ هزار و ۶۷۹ قطعه بوده و این آمار گویای افزایش جوجه‌ریزی امسال واحد‌های مرغداری استان در آبان، درمقایسه با پارسال است.