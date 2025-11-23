رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌های مجلس گفت: انتخابات هفتمین دوره شورا‌ها در سراسر کشور به صورت تماما الکترونیکی برگزار خواهد شد و زیرساخت‌های لازم به این منظور فراهم شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدصالح جوکار با اشاره به اینکه انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی کشور به صورت تماما الکترونیکی برگزار خواهد شد، گفت: مزایای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک تسریع در فرآیند برگزاری انتخابات و اخذ رای، تسریع در خواندن رای مردم و پایین بودن خطای آن است و اینکه احتمال بازشماری را کمتر می‌کند. با برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک، آرا بلافاصله در سامانه نشانه گذاری و ثبت می‌شود، از طرفی برگزاری انتخابات شورا‌ها به صورت الکترونیک زمینه برگزاری سایر انتخابات به صورت الکترونیکی را فراهم می‌کند.

این نماینده مجلس در دوره دوازدهم بیان کرد: دولت چهاردهم برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک پای کار است و وزارت کشور هم با جدیت کار را دنبال می‌کند. زیرساخت‌های لازم فراهم شده و امیدواریم انتخابات با امنیت بسیار بالا و مشارکت حداکثری به صورت الکترونیکی برگزار شود.