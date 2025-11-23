رئیس پلیس آگاهی استان از دستگیری ۶ متهم به سرقت و مالخر و کشف ۴۶ فقره سرقت از داخل خودرو به ارزش ۲۵ میلیارد ریال در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ محمد تقی سلطانی گفت: در پی اعلام چند فقره سرقت از داخل خودرو در تبریز، بلافاصله موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه ماموران با انجام اقدامات فنی موفق شدند ۲ نفر سارق و ۴ نفر مالخر را شناسایی و در چند عملیات غافلگیرانه و منسجم هر ۶ نفر را در مخفیگاه‌های خود دستگیر کنند افزود: متهمان در بازجویی‌های به عمل آمده به ۴۶ فقره سرقت از داخل خودرو اعتراف کردند که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.