مدیرکل دفتر برنامهریزی سازمان نهضت سوادآموزی از راهاندازی ۲۰۰۰ پایگاه سوادآموزی در مدارس ابتدایی سراسر کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ قنبرزاده در همایش روسای نهضت سوادآموزی و مدیران مدارس ابتدایی دارای پایگاههای سوادآموزی مازندران گفت: طرح توانمندسازی پایگاههای سوادآموزی از سیاستهای جدید سازمان است که امسال تحت عنوان طرح مدرسهمحور اجرا میشود.
وی افزود: در این طرح ۲۰۰۰ پایگاه در سطح مدارس ابتدایی کشور در نظر گرفته شده که حدود ۵۰ هزار نفر در ۶ هزار کلاس درس تحت پوشش قرار میگیرند.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی سازمان نهضت سوادآموزی کشور گفت: با اجرای طرح توانمند سازی سوادآموزی، کلیه کلاس های سوادآموزی که سال های گذشته در خارج از مدارس برگزار می شد امسال در مدارس ابتدایی انجام می شود و همه مدیران مدارس ابتدایی کشور موظف به شناسایی و معرفی افراد بی سواد و کم سواد به دبستان های دارای پایگاه های سوادآموزی شدند.
معاون نهضت سوادآموزی استان مازندران نیز در این مراسم گفت: ۴۷ دبستان در استان دارای پایگاه سوادآموزی هستند و باید ۷۵۱ نفر کمسواد و بیسواد تحت پوشش قرار گیرند.
ناهید فضلی از کلیه مدیران مدارس ابتدایی مازندران خواست برای پوشش مطلوب طرح، افراد بیسواد و کمسواد را شناسایی و به مدارس دارای پایگاه معرفی کنند.