به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، همزمان با هفته بسیج، همایش یک‌روزه معرفی طرح‌ها و فعالیت‌های فناورانه بسیجیان با تجلیل از برگزیدگان حوزه فناوری در دانشگاه یزد برگزار شد.

این همایش که توسط سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری سپاه الغدیر استان برگزار شد، با هدف معرفی دستاورد‌های فناورانه بسیجیان و تجلیل از طرح‌ها و فناوران برتر اجرا شد.

میرقانعی رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان یزد اعلام کرد: از مجموع ۱۰۴ طرح فناورانه ارسال‌شده به دبیرخانه، ۱۷ طرح منتخب شناسایی و از صاحبان آنها تجلیل شد.

بابایی استاندار یزد در این مراسم با بیان اینکه شرکت‌های فناور قلب تپنده اقتصاد فناوری و نوآوری استان هستند، بر حمایت همه‌جانبه از آنان تأکید کرد و گفت: جهاد علمی امروز به معنای تقویت توانمندی‌های استان در عرصه‌های مختلف علمی است تا رسالت ما در ارتقای جایگاه دانش و فناوری به خوبی تحقق یابد.

در این مراسم، سردار غلامی فرمانده سپاه الغدیر استان یزد، میر فخرالدین سرپرست دانشگاه یزد و جمعی از اساتید و دانشجویان حوزه فناوری حضور داشتند و ضمن بازدید از طرح‌ها، بر اهمیت تعامل دانشگاه و بسیج در توسعه فناوری و پژوهش تأکید کردند.