پخش زنده
امروز: -
در بسته ۱۲۰ ثانیه مروری بر خبرهای قم میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در بسته ۱۲۰ ثانیه مروری بر خبرهای زیر شده است:
تبرک سه نقطه از شهر قم به پیکرسه شهید گمنام سالهای دفاع مقدس
بسیج بازویی اثرگذار برای تحقق فرهنگ صرفه جویی در مصرف انرژی
دوره تخصصی ویژه پزشکان عراقی به همت جهاد دانشگاهی قم
خدمات رایگان در پارکینگهای عمومی در ایام سوگواری شهادت بانوی دو عالم
دریافت واکسن رایگان آنفولانزا در مراکز پایگاه سلامت و خانههای بهداشت
جلسه شورای فرهنگ عمومی کهک
معرفی برترین تیمهای مسابقات کشتی آزاد قهرمانی بزرگسالان استان