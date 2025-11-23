فلاورجان تمام‌قد به استقبال شهدای گمنام رفت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ کاروان ۱۰ شهید گمنام صبح امروز با استقبال مردم شهدای خط شکن فلاورجان در این شهرستان تشییع شد.

این کاروان همچنین امروز ظهر در میاه انبوه جمعیت دانشجویان دانشگاه اصفهان تشییع شد.

اهالی برخوار و شاهین شهر نیز عصر و شب امروز میزبان اهالی کاروان بهشت است.

حرکت کاروان اهالی بهشت از سال ۱۴۰۰ با هدف زنده نگه‌داشتن یاد و راه شهیدان و پیوند دوباره مردم با ارزش‌های اصیل انقلاب اسلامی در استان اصفهان آغاز شد و امسال نیز از ۲۶ آبان تا سوم آذرماه برای پنجمین سال متوالی در شهرها، روستا‌ها و مراکز مختلف استان حضور پیدا می‌کند.

سال گذشته این کاروان با یک دستگاه تریلر و دو خودروی ارس حامل پیکر‌های مطهر شهدای گمنام، بیش از ۷ هزار کیلومتر در استان حرکت کرد و در ۲۹ شهرستان و ۱۵۰ نقطه شامل شهرها، روستاها، دانشگاه‌ها، مدارس و حتی زندان‌ها حضور یافت.

براساس برنامه‌ریزی‌ها این کاروان سوم آذرماه همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علی‌ها در شهر اصفهان مورد استقبال مردم قرار می‌گیرد و با قافله عزاداری بدرقه خواهد شد.