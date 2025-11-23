فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران از دستگیری پنج حفار غیرمجاز و کشف‌وضبط دستگاه فلزیاب در شهرستان آمل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرهنگ محمدرضا کردان گفت: با هوشیاری و اقدام به‌موقع نیرو‌های یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان مازندران، از اقدام پیشگیرانه حفاری‌های غیرمجاز در منطقه جلوگیری شد و افراد متخلف دستگیر شدند.

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران افزود: بر اساس اخبار رسیده از میراث‌بانان افتخاری مبنی حفاری تعدادی افراد با هویت معلوم در منزل شخصی، بلافاصله مأموران یگان حفاظت شهرستان پس از هماهنگی با عوامل انتظامی با دستور مقام قضایی، به منطقه اعزام شدند و طی عملیات شناسایی و بررسی، پنج حفار غیر مجاز را دستگیر کردند .

وی گفت : در این عملیات ، از متهمین یک دستگاه فلزیاب دیجیتال و ابزار و ادوات حفاری کشف و ضبط شد.

سرهنگ محمدرضا کردان با تشکر از اطلاع‌رسانی هم استانی‌ها و تأکید بر لزوم پیشگیری از وقوع جرایم افزود : صیانت از میراث‌فرهنگی در استان مازندران به دلیل گستردگی و پراکندگی آثار نیاز به مشارکت همه‌جانبه هم‌وطنان دارد.

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی مازندران گفت : هموطنان و دوستداران میراث‌فرهنگی می‌توانند گزارش‌های خود را با اطمینان از حفظ امانت‌داری به سامانه خبری یگان حفاظت از آثار تاریخی استان مازندران با شماره تلفن ۳۳۹۱۰۰۷ اعلام کنند.