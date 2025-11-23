برداشت زعفران از ۳۲ هکتار از اراضی وابسته به بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی در تربت حیدریه آغاز شد.

جفائی افزود: این طرح برای نخستین‌بار با مدل مشارکت مردمی اجرا شده و اشتغال قابل توجهی را برای اهالی منطقه به همراه داشته است.

وی با اشاره به اینکه این محصول، یک گیاه دارویی ارزشمند و کم آب بر است، تاکید کرد: بالاترین بهره وری آب در بخش کشاورزی مربوط به زعفران است و این امر، مزیت اصلی کشت این محصول استراتژیک در شرایط کم آبی فعلی به شمار می‌رود.

مدیر عامل شرکت کشاورزی رضوی، استفاده از سیستم‌های نوین آبیاری را کلید افزایش بهره وری و کاهش مصرف آب دانست و افزود: این طرح برای اولین بار در این وسعت و با مدل مشارکتی در شرکت کشاورزی آستان قدس رضوی اجرا شده که علاوه بر تامین اهداف اقتصادی، منجر به اشتغال زایی قابل توجهی برای مردم بومی منطقه شده است.