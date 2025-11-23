به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ نخستین جشنواره بوی نان با هدف ایجاد فضای نشاط، همدلی و ترویج سبک زندگی سالم در جم برگزار شد.

این رویداد کم‌نظیر با حضور پرشور بیش از ۳۰۰ نفر از ساکنان شهرک در پارک نخلستان همراه بود.

در این برنامه صمیمی و خانواده‌محور، شرکت‌کنندگان از صبحانه سالم و نان گرم محلی بهره‌مند شدند و در کنار آن، فعالیت‌های ورزشی صبحگاهی و برنامه‌های گروهی شاد برای خانواده‌ها تدارک دیده شده بود.

این جشنواره با تأکید و حمایت مدیر منابع انسانی مجتمع گاز پارس جنوبی بر ارتقای روحیه همکاری، ایجاد نشاط اجتماعی و افزایش تعامل بین خانواده‌های ساکن شهرک‌ها برگزار شد.