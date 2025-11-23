به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در وزن ۴۹- کیلوگرم مسابقات تکواندو بازی‌های المپیک ناشنوایان، امروز (یکشنبه ۲ آذر) محدثه غلامی در نخستین مبارزه خود برابر حریفی از اکوادور ۲ بر صفر پیروز شد. او در راند اول ۱۴ بر ۲ و در راند دوم ۱۲ بر صفر حریفش را با شکست مواجه کرد.

نماینده کرواسی دومین حریف غلامی بود. ملی پوش تکواندو کشورمان نتیجه دو راند این مبارزه را ۱۰ به ۲ و ۱۵ به ۲ واگذار کرد و ۲ بر صفر بازنده مسابقه شد.

در ادامه، این تکواندو کار اهل کرواسی در رقابت با روسیه باخت و بدین ترتیب محدثه غلامی شانس حضور در ادامه مسابقات را از دست داد و حذف شد.

پیش از این مهدی پوراسماعیل در وزن ۵۸- کیلوگرم و فاطمه زهرا زلیکانی در وزن ۵۷-کیلوگرم مسابقات تکواندو فینالیست شده بودند.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.