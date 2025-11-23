رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه کمبودی در بازار نداریم، گفت: گرانی کالا‌ها تنها به کشورمان اختصاص ندارد اکنون در همه جای دنیا افزایش قیمت‌ها وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قاسم نوده فراهانی در آیین راه اندازی بسیج تخصصی اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای به موضوعات اقتصادی و تنظیم بازار اشاره کرد و اظهار داشت: دولت می‌بایست در تعیین قیمت‌ها و کنترل بازار، به‌ویژه در زمینه برنج، اقدامات هوشمندانه و منطقی انجام دهد تا از بروز مشکلات جلوگیری شود.

وی با تاکید بر اینکه در کنترل بازار نیاز به همبستگی، فداکاری، مدیریت هوشمندانه و تلاش برای حفظ منافع ملی نیاز است، به اقدامات اصناف در جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و افزود: به خاطر مسافرت مردم از تهران به سایر مناطق کشور، سعی کردیم تا مشکلی در کنترل و مدیریت بازار به وجود نیاید.

نوده فراهانی ادامه داد: نیازمند شبکه‌سازی و همکاری همه‌جانبه اصناف در حوزه‌های مختلف هستیم که این امر به بهره‌برداری منافع ملی و عدالت توزیعی در کشور کمک می‌کند، در همین زمینه برنامه‌ریزی مشترک با اتحادیه‌ها و نهاد‌های مختلف برای کنترل و مدیریت بازار ضروری است.

در راه اندازی بسیج تخصصی اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای

در ادامه این مراسم، سردار غلامرضا حسن‌پور مسئول سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور اظهار داشت: در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی به ایران، خدمات بسیجیان و نیرو‌های مردمی و اصناف بسیار بی‌نظیر بود.

وی افزود: در جنگ اخیر، با اینکه مردم به سمت فروشگاه‌ها و مناطق مختلف کشور از تهران حرکت کردند، اما تمام نیاز‌های مردم در مناطق مختلف شهر تامین شد و هیچ کمبودی در بازار احساس نشد.

مسئول سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور عنوان کرد: راه اندازی بسیج تخصصی اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای به شبکه‌سازی و همکاری‌های اقتصادی و اجتماعی بین فروشگاه‌ها کمک می‌کند و منجر به برنامه ریزی‌های مشترک و منسجم در تامین نیاز‌های مردم می‌شود.

حسن پور خاطر نشان کرد: در حوزه تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها دولت تصمیماتی گرفته که با همکاری اصناف در حال انجام است.