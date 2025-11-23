توقیف ۶۲ دستگاه وسیله نقلیه متخلف و حادثه ساز در لرستان
سرپرست پلیس راه انتظامی لرستان از توقیف ۶۲ دستگاه خودرو و موتور سیکلت متخلف و حادثهساز در محورهای استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛سرپرست پلیس راه انتظامی لرستان گفت:در اجرای طرح ویژه اعاده امنیت ترافیکی در محورهای استان،۶۰ دستگاه خودروی متخلف و دو دستگاه موتورسیکلت به دلیل ارتکاب تخلف های حادثهساز توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.
سرهنگ یدالله نادری با تأکید بر ضرورت ارتقای ایمنی و بازگرداندن آرامش ترافیکی به جادههای استان افزود:برخی رانندگان با رفتارهای پرخطر، باعث وقوع تصادف و تهدید امنیت عمومی در جادهها میشوند که پلیس راه لرستان با آنها قاطعانه برخورد خواهد کرد.
سرپرست پلیس راه استان با بیان اینکه امنیت جادهها خط قرمز پلیس است، از رانندگان خواست با رعایت قوانین، توجه به مقررات سرعت و سبقت، و همکاری با عوامل پلیس راه، نقش مؤثری در کاهش تصادفات و افزایش ایمنی عمومی ایفا کنند.