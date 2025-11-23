سرپرست پلیس راه انتظامی لرستان از توقیف ۶۲ دستگاه خودرو و موتور سیکلت متخلف و حادثه‌ساز در محورهای استان خبر داد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سرپرست پلیس راه انتظامی لرستان گفت:در اجرای طرح ویژه اعاده امنیت ترافیکی در محور‌های استان،۶۰ دستگاه خودروی متخلف و دو دستگاه موتورسیکلت به دلیل ارتکاب تخلف های حادثه‌ساز توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

سرهنگ یدالله نادری با تأکید بر ضرورت ارتقای ایمنی و بازگرداندن آرامش ترافیکی به جاده‌های استان افزود:برخی رانندگان با رفتار‌های پرخطر، باعث وقوع تصادف و تهدید امنیت عمومی در جاده‌ها می‌شوند که پلیس راه لرستان با آنها قاطعانه برخورد خواهد کرد.



