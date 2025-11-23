به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سجاد احمدی گفت: این بازدید در پی گزارش‌های مردمی و مشاهدات میدانی مبنی بر رهاشدگی و وضعیت نامناسب پارک انجام و مشاهده شد که یک فضای مناسب به دلیل سوء مدیریت و عدم برخورداری از چمن مناسب و روشنایی کافی، فرسودگی تجهیزات و مشکلات ظاهری، عملاً از چرخه استفاده ایمن و مطلوب شهروندان خارج شده است.

وی افزود: پس از بررسی دقیق وضعیت موجود، با تأکید بر اهمیت حفظ و احیای حقوق عامه، دستور فوری برای ساماندهی کامل پارک صادر و شهرداری موظف شد طی مهلت یک‌ماهه نسبت رفع مشکلات موجود، اقدام کند.

احمدی اظهار داشت: پارک‌ها و فضا‌های عمومی متعلق به مردم هستند و رها کردن چنین محیط‌هایی، خلاف حقوق شهروندی است و دادستانی با جدیت پیگیر بازگرداندن این فضا‌ها به وضعیت مطلوب خواهد بود.

این بازدید دادستانی که با همراهی درویشی مسئول حفاظت دادگستری، درخشان شهردار هندیجان و عبادی رئیس شورای اسلامی شهر صورت گرفته است، مورد استقبال اهالی منطقه قرار گرفت و شهروندان ضمن قدردانی از پیگیری‌های دستگاه قضایی، ابراز امیدواری کردند که با اجرای این دستور، پارک شهید باهنر دوباره به محلی امن، سالم و شاداب برای خانواده‌ها تبدیل شود.