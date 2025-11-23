به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این گروه سایبری نوشت: این افراد را به‌عنوان اهداف عملیاتی معرفی می‌کند و برای هر فردی که در این فهرست قرار دارد، ۱۰ هزار دلار جایزه نقدی در ازای ارائه اطلاعات معتبر درباره موقعیت مکانی و محل اختفای این افراد در نظر گرفته شده است.

اسامی افراد تحت تعقیب:

Shimi Ovadya – مدیر ارشد پروژه‌های سخت‌افزاری با سابقه طولانی در برنامه‌های دفاعی و دریایی و مدیریت پروژه‌های چندرشته‌ای.

Ran Naveh – رهبر تیم تحقیق‌وتوسعه و متخصص C# با سابقه فعالیت در صنایع هوافضا و مدیریت تیم‌های نرم‌افزاری.

Shalev Yarden – پژوهشگر سیستم‌های امبدد و افسر سابق واحد ۸۱ با تخصص در لینوکس، پایتون و تحقیق روی سخت‌افزارهای ویژه.

Jacob Nathan – مهندس نرم‌افزار با تجربه در توسعه سامانه‌های نجات و دفاع موشکی و مهارت‌های گسترده در فول‌استک.

Ilya Belitsky – مهندس سیستم با بیش از دو دهه فعالیت در رافائل، البیت و نیروی هوایی و تجربه در طراحی و مدیریت سامانه‌های پیچیده.

Gershon (Gershy) Ben-Arie – مدیر ارشد R&D و محصول در صنایع هوافضا با سابقه رهبری تیم‌های بزرگ و پروژه‌های بین‌المللی.

Evyatar Chapnik – رهبر تیم فنی و مهندس یکپارچه‌سازی با سابقه گسترده در حوزه هوافضا، پشتیبانی فنی و مدیریت تیم‌ها.

Avichai Simchon – مهندس الکترونیک متخصص DSP، مهندسی RF و پروژه‌های جنگ الکترونیک.

Amir Ianko – مهندس سیستم با سابقه طولانی در ELTA IAI در حوزه رادار، طراحی سخت‌افزار و یکپارچه‌سازی سامانه‌ها.