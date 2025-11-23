همزمان با هفته بسیج، نمایشگاه "مقاومت فاطمی تا ظهور مهدوی" در حسینیه عاشقان ثارالله قائم‌شهر برپا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همزمان با هفته بسیج، نمایشگاه "مقاومت فاطمی تا ظهور مهدوی" با محوریت سیر مظلومیت حضرت فاطمه(س) تا مقاومت مردم غزه در حسینیه عاشقان ثارالله قائم‌شهر برپا شد.

رضایی فرمانده حوزه مقاومت بسیج امام حسن مجتبی(ع) قائم‌شهر با اعلام این خبر گفت: در این نمایشگاه تجسمی، سیر مقاومت از مظلومیت حضرت فاطمه(س) تا مجاهدت‌های فرزندان زهرایی در دفاع مقدس و همچنین مظلومیت مسلمانان غزه به تصویر کشیده شده است.

وی افزود: این نمایشگاه تا پنجم آذر ماه صبح‌ها از ساعت ۹ تا ۱۲ و عصرها از ساعت ۱۵ تا ۲۰ در حسینیه عاشقان ثارالله قائم‌شهر دایر است و از عموم علاقه‌مندان برای بازدید دعوت به عمل می‌آید.

این نمایشگاه با همت بسیجیان حوزه مقاومت امام حسن مجتبی(ع) قائم‌شهر و در چارچوب برنامه‌های هفته بسیج برگزار شده است.