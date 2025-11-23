در آیین گرامیداشت هفته کتاب و هفته بسیج بر نقش کتاب در ارتقای بینش اجتماعی و آگاهیهای تاریخی برای پرهیز از تکرار خطا‌های گذشته تاکید شد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در آیین گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی که همزمان با هفته بسیج در شهرستان خوی برگزار شد، بر نقش کتاب در ارتقای بینش اجتماعی و ضرورت مطالعه تاریخ برای جلوگیری از تکرار خطا‌های گذشته تاکید شد.

امام جمعه شهرستان خوی، کتابخوانی را یکی از دغدغه‌های بنیادین رهبر معظم انقلاب دانست و گفت که جمعخوانی کتاب و انس با مطالعه، مسیر فهم صحیح و انتخاب‌های درست را برای جامعه فراهم میکند.

وی با اشاره به سخنان امیرالمومنین علی بیان کرد که انسان از طریق مطالعه و مرور تاریخ، تجربه‌ای همسنگ یک عمر طولانی به دست میآورد و میتواند موقعیت‌های گوناگون را با بصیرت بیشتر تحلیل کند.

حجت السلام قاسم خانی مطالعه تاریخ را عامل مصونیت فکری جامعه دانست و با اشاره به تجربه‌های تلخ دوران قاجار و پهلوی افزود : در آن دوره‌ها بخش بزرگی از کشور به آسانی واگذار شد و امروز نیز یادآوری این حوادث، برای جلوگیری از تحریف واقعیات و مقابله با جریان‌های خودباخته یک ضرورت جدی است.

وی هشدار داد : در عصر دیجیتال، غفلت از کتاب و مطالعه، زمینه را برای تغییر جای حق و باطل از سوی رسانه‌های معاند فراهم میکند.

علی اکبر فتحعلی لو مدیر آموزش و پرورش شهرستان خوی، نیز بر لزوم تدوین برنامه‌های ابداعی و اثرگذار در بسیج دانشآموزی تاکید کرد و گفت : رویکرد اصلی برنامه‌های دانشآموزی، تبیین جنگ دوازده روزه خواهد بود. وی افزود که مسابقه کتابخوانی با محوریت پاسخگویی به پرسش‌های مربوط به این مقطع تاریخی در دستور کار قرار گرفته تا دانشآموزان با واقعیت‌های آن دوره آشنا شوند.

مدیر آموزش و پرورش خوی، توجه به نیاز‌های روز دانش آموزان را لازمه تدوین برنامه‌های فرهنگی و آموزشی دانست و بیان کرد : تقویت فعالیت‌های فکری و کتابخوانی، زمینه ساز ارتقای آگاهی و مسئولیتپذیری نسل نوجوان خواهد بود.