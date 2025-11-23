به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سرهنگ فرامرز منصوری گفت: در چهار چوب شیوه نامه اجرایی پلیس گمرک، خودرو‌های موجود در پایانه مرزی پرویز خان توسط اکیپ‌های گشتی حاضر در محل، مورد بررسی قرار گرفتند و ۴ دستگاه خودرو حامل سوخت قاچاق شناسایی و توقیف شد.

وی افزود: در بازرسی به عمل آمده از خودرو‌های توقیفی؛ مقدار ۴۶۵۰ لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال، کشف شد.

سرهنگ منصوری گفت: مردم می‌توانند با شماره ۰۹۶۳۰۰ اخبار و اطلاعات خود را در زمینه قاچاق کالا و ارز و انبار‌های احتکار اطلاع دهند.