وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بر ضرورت هم‌افزایی ساختاری، برنامه‌ریزی منسجم و تعریف پروژه‌های کارآمد برای ارتقای زیرساخت‌های موزه‌ای و حفاظت از میراث ارزشمند کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید رضا صالحی‌امیری امروز در نشست با مدیران معاونت‌های میراث‌فرهنگی و توسعه مدیریت و منابع، تقویت تعامل میان معاونت میراث‌فرهنگی و معاونت توسعه مدیریت و منابع را رویکرد اصلی وزارتخانه در مسیر توسعه طرح های ملی دانست و گفت: هماهنگی مستمر و تصمیم‌گیری یکپارچه، زمینه‌ساز سرعت‌بخشی به ماموریت‌های کلیدی و تکمیل طرح های زیرساختی در حوزه میراث‌فرهنگی است.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بر اهمیت برنامه‌ریزی دقیق و اولویت‌بندی پروژه‌ها تاکید کرد و افزود: اجرای طرح‌ها باید در چارچوب برنامه‌ریزی منظم و مبتنی بر پیش‌بینی‌های دقیق اعتباری انجام شود تا بتوانیم خدمات مؤثرتر و پایدارتری در حوزه حفاظت و معرفی میراث‌فرهنگی ارائه دهیم.

وی همچنین به ضرورت بازنگری در فازبندی احداث موزه‌های منطقه‌ای اشاره کرد و بر نقش مطالعات کارشناسی و فنی در به‌روزرسانی طرح‌ها و افزایش بهره‌وری پروژه‌ها تاکید کرد.

صالحی‌امیری همچنین ظرفیت‌های استانی برای توسعه زیرساخت‌ها را مطرح کرد و افزود: قدیمی‌ترین مدرسه جیرفت به‌عنوان یک بنای ارزشمند، پس از اجرای مرمت تخصصی، به موزه منطقه‌ای تبدیل می‌شود.

وی مجموعه تاریخی خسروآباد سنندج را از دیگر گزینه‌های مهم برای ایجاد موزه منطقه‌ای برشمرد و بررسی این ظرفیت توسط تیم‌های تخصصی را خواستار شد.

وزیر میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع دستی بر شناسایی ظرفیت‌های نوین، توسعه شبکه میراث‌فرهنگی منطقه‌ای و برنامه‌ریزی مبتنی بر آینده‌پژوهی تاکید کرد و افزود: پیشبرد مأموریت‌های حوزه میراث‌فرهنگی با اتکا به برنامه‌ریزی هدفمند، تعامل سازنده و بهره‌گیری از توان استان‌ها انجام خواهد شد.

در نشست وزیر میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی با مدیران معاونت‌های میراث‌فرهنگی و توسعه مدیریت و منابع ، مجموعه‌ای از موضوعات مرتبط با روند پیشبرد پروژه‌های تخصصی، برنامه‌ریزی اعتباری، ساختار اجرایی و ظرفیت‌های توسعه‌ای طرح‌های میراثی کشور بررسی شد.