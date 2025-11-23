پخش زنده
امروز: -
در جلسه واگذاری ساختگاههای منتخب به سرمایه گذاران برای احداث نیروگاههای خورشیدی، آخرین وضعیت توسعه نیروگاههای خورشیدی در استان مرکزی بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ در این نشست مقرر شدسرمایه گذاران به توجه به برنامه زمابندی خود اقدام کنند، در غیر اینصورت زمین به سرمایه گذار جدید واگذار شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در این نشست گفت: براساس آمار و گزارش وزارت نیرو استان مرکزی از نظر تولید و میزان انرژی که به شبکه سراسری داده میشود، رتبه برتر کشور را به خود اختصاص داده است.
قدرت الله اَبک افزود: با توجه به تعهدات استان طی برنامه سه ساله باید پنج هزا مگاوات برق در استان تولید شود که در سال ۱۴۰۴ میزان تولید ۵۰۰ مگاوات، سال دوم هزار و ۸۰۰ مگاوات و سال سوم دو هزار و ۷۰۰ مگاوات میباشد که تا دهه فجر امسال ۵۰۰ مگاوات سال اول اجرا میشود.
او با بیان اینکه اکنون بیش از سه هزار مگاوات در مرحله اجرا ست و بیش از پنج هزار مگاوات نیز زمین واگذار شده گفت: بستر اجرای انرژی خورشیدی در استان فراهم شده و باید تلاش کنیم تا سرمایهگذاران به تعهدات خود عمل کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گفت: طبق مصوبه هیئت وزیران اگر سرمایهگذاری چهار ماه نسبت به برنامه زمانبندی خود در تولید انرژی خورشیدی عقب باشد مجبوریم تا زمین او را به سرمایهگذار جدید واگذار کنیم.
اَبک افزود: عملکرد این جلسات با هوای پاک ارتباط مستقیم دارد و هر میزان انرژی خورشیدی تولید شود، باید میزان تولید آن از نیروگاه شازند کم شود تا هوای پاک که یکی از مُطالبات مردم بویژه شهرهای اراک و شازند است، تحقق یابد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هم در این نشست با توجه به تنوع برنامههای خورشیدی در ۱۱ محور گفت: در این جلسه مشکلات متقاضیانی که برنامه خورشیدی آنها پیشرفت فیزیکی نداشتند، بررسی و مقرر شد متقاضیانی که کار را متوقف کردند قرارداد آنها فسخ و متقاضیانی که به هر دلیلی مشکل داشتند و اقدام به خرید و نصب پنلهای خود کرده بودند طی یک فرصت یک ماهه با برنامه زمانبندی که دارند کار را پیش ببرند.
محمود محمودی با بیان اینکه استان مرکزی از نظر میزان تولید برق واقعی رتبه اول و از لحاظ میزان نصب و تنوع نیروگاههای خورشیدی بعنوان استان پیشتاز در کشور است، افزود: ظرفیت تولیدی نیروگاههای خورشیدی استان ۲۵ درصد به میزان ۲۶۵ هزار مگاوات میرسد که این میزان تا قبل از پایان سال به ۵۰۰ مگاوات خواهد رسید.
او با بیان اینکه در حال حاضر ۲۵ درصد میزان نیروگاههای خورشیدی کشور در استان مرکزی است و از نظر تولید واقعی نزدیک به ۳۰ درصد میزان تولید واقعی کشور در استان مرکزی اتفاق افتاده گفت: نیروگاههای خورشیدی استان به بیش از هزار ساختگاه میرسد که دارای تنوع در بخشهای صنعت، کشاورزی، اداری و بخشهای حمایتی کمیته امداد و بهزیستی است.
داودآبادی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی با اشاره به اینکه در حال حاضر احداث نزدیک به سه هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی در دست اجراست، گفت: در راستای نیروگاههایی که به شبکههای انتقال متصل میشوند، یک نیروگاه بزرگ ۱۰۰ مگاواتی در شهرستان ملات به طور کامل به بهره برداری رسیده و و همچنین فاز اول یک نیروگاه در شهرستان زرندیه ب به شبکه انتقال متصل شده که عملیات تکمیلی آن ظرف یکی دو ماهه آینده با ۱۷۰ مگاوات مورد بهره برداری قرار میگیرد و به شبکه متصل خواهد شد.