رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) گفت: برای ایجاد راهکار‌های مناسب در توسعه سامانه نان (سامانه نظام ایده‌ها و نیازها)، تقویت تعاملات بین‌المللی، بازاریابی، توسعه زیرساخت‌های فنی و پشتیبانی، سرمایه‌گذاری‌های بزرگی انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدمهدی علویان‌مهر در نشست با محمد عنایت‌زاده، معاون نظارت و ارزیابی عملکرد پژوهش وزارت نفت با تأکید بر اهمیت توسعه سامانه نان گفت: وزارت نفت به‌عنوان یکی از بهره‌برداران اصلی این سامانه نقش محوری دارد و همکاری‌های مشترک باید هرچه بیشتر تقویت شود. حمایت وزارتخانه‌های مرتبط، برای تحقق اهداف این سامانه ضروری است.

وی گفت: در مؤسسه ISC ظرفیت لازم برای توسعه و ارتقای زیرساخت‌های سامانه نان فراهم شده است. با تشکیل یک کمیته مشترک میان وزارت نفت و ISC، راهکار‌های فنی ارتقای این سامانه به صورت مفصل بررسی، تحلیل و اجرایی خواهد شد.

رئیس مؤسسه ISC افزود: هدف نهایی ارائه خدمات بهتر و کارآمدتر به جامعه دانشگاهی و صنعت کشور است. همه اقدامات برای بهینه‌سازی عملکرد سامانه نان و افزایش رضایت‌مندی کاربران انجام می‌شود.

علویان‌مهر با اشاره به روند رو به رشد سامانه نان گفت: این سامانه به‌صورت هدفمند در حال توسعه است و وزارتخانه‌های مختلف در برنامه‌های متنوع آن مشارکت دارند. آینده سامانه بسیار روشن است و با همکاری متقابل دو مجموعه، روند توسعه آن سرعت بیشتری خواهد گرفت.

محمد عنایت‌زاده، معاون نظارت و ارزیابی عملکرد پژوهش وزارت نفت هم در این نشست گفت: سامانه نان توانسته است از موازی‌سازی سایر سامانه‌ها در کشور جلوگیری کرده و یکپارچگی مؤثری میان نیاز‌ها و طرح‌های پژوهشی ایجاد کند. همکاری دبیرخانه نظام ایده‌ها و نیاز‌ها با وزارت نفت قابل تقدیر است و باید تداوم یابد.

رضا جاویدان، معاون فناوری و نوآوری مؤسسه ISC هم گفت: گسترش حضور و مشارکت فعال وزارت نفت می‌تواند موجی تازه در پیشبرد سامانه نان ایجاد کند و نیروی محرکه‌ای مؤثر برای پویایی و توسعه هرچه بیشتر این سامانه باشد. این همراهی، ظرفیت آن را دارد که مسیر تحول‌آفرینی سامانه را شتاب دهد و آن را به سطحی بالاتر از کارآمدی برساند.

فاطمه خلیفه، مدیر پروژه سامانه نان هم با اشاره به حمایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از طرح «استادمحوری» گفت: همان‌گونه که وزارت علوم با نگاه راهبردی خود این طرح را همراهی و زمینه اجرای موفق آن را فراهم کرده است، وزارت نفت نیز می‌تواند با به‌کارگیری این الگو در مجموعه‌های تخصصی خود، مسیر هدایت هدفمند پژوهش‌ها را هموار کند.

به گفته وی، اجرای این طرح در وزارت نفت نه‌تنها به ارتقای کیفیت تحقیقات و پاسخ دقیق‌تر به نیاز‌های تخصصی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند بسترساز جهشی مؤثر در حل مسائل کلیدی و ایجاد ارزش افزوده علمی و فناورانه برای این صنعت باشد.