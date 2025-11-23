پخش زنده
در حاشیه پنجمین یادواره شهدای دانشآموز دبیرستان پسرانه رسولیان، مبلغ ۶۰ میلیون تومان جهت مشارکت در آزادی یک مادر زندانی اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا سیما مرکز یزد، در حاشیه پنجمین یادواره شهدا دانش آموز دبیرستان پسرانه رسولیان یزد با نام (تاجران عشق) که به مناسبت ایام فاطمیه به مدت ۳ شب برگزار شد، دانش آموزان این دبیرستان پسرانه با برگزاری گلریزانی، مبلغ ۶۰ میلیون تومان را برای کمک به آزادی یک مادر در بند اهدا کردند.
حسین حسن پور مدیر این دبیرستان پسرانه گفت: این اقدام دانشآموزان، تنها یک کمک مالی نیست، بلکه یک کلاس درس زنده برای ترویج فرهنگ نوعدوستی و مسئولیت اجتماعی است، زیرا وقتی نوجوانان ما میآموزند که میتوانند با دستهای کوچکشان گرهی بزرگ را از زندگی یک انسان باز کنند، این یادگیری تا پایان عمر در وجودشان باقی میماند.
حسن پور در ادامه گفت: ما تلاش کردیم این مراسم تنها یادآور یک رویداد مذهبی نباشد، بلکه فرصتی شود برای آشنایی دانشآموزان با آثار مثبت همدلی و کمک به نیازمندان، و از همین سنین با فرهنگ انفاق و گذشت آشنا شوند.