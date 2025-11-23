به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ جانشین پلیس راهور کشور از امضای تفاهم‌نامه اجرایی شماره‌گذاری وسایل نقلیه بین پلیس راهور و سازمان منطقه آزاد مازندران خبر داد و گفت: ۸ درصد تولید ناخالص ملی صرف هزینه‌های ناشی از تصادفات می‌شود.

حسن مومنی با اشاره به آمار تلفات انسانی سوانح رانندگی افزود: در کشور ۱۲ هزار و ۳۰۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند و ۳۰۰ هزار مصدوم داریم که ۲۰ درصد آنان دچار معلولیت می‌شوند.

وی با اشاره به آمار بالای تلفات تصادفات در مازندران گفت: ۴۸ درصد کشته‌های سوانح رانندگی در مراکز درمانی این استان جان خود را از دست می‌دهند که نشان‌دهنده نیاز فوری به تقویت امکانات پزشکی است.

جانشین پلیس راهور کشور با بیان اینکه مازندران از نظر آمار تصادفات وضعیت مطلوبی ندارد، افزود: ۴۹ درصد تصادفات در جاده‌های اصلی و ۱۸ درصد در راه‌های فرعی استان رخ می‌دهد.

مومنی با اشاره به مشکلات زیرساختی در مازندران گفت: ۶۳ درصد دوربین‌های درون شهری مازندران غیرفعال است.

وی در پایان بر لزوم مدیریت جاده‌های کندوان و هراز و مشارکت صنایع و معادن استان در کاهش سوانح رانندگی تأکید کرد.