به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: سیاست انتقال آب بین‌حوضه‌ای اشتباه تکراری است که بحران را از یک نقطه به نقطه دیگر منتقل می‌کند.

مهدی قمشی در اظهارات خود که در نشریه همشهری‌آنلاین منتشر شده است می‌افزاید: ما سال‌هاست با منابع آبی بازی می‌کنیم، بدون اینکه مشکل حل شود.

از سوی دیگر این اقدامات سبب تشدید همزمان بحران در مبدا و مقصد می‌شود.

وی می‌گوید: سد‌های کوهرنگ ۳، خرسان ۳ و ماندگان فاقد مجوز محیط‌زیستی و در تضاد با اصول علمی و منافع ملی هستند؛ بنابراین حاکمیت باید عمیق بیندیشد که چه مسیری را می‌خواهد ادامه دهد. مشکل را نمی‌توان با جابه‌جایی بحران حل کرد.

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به اینکه روند نادرست حکمرانی آب، مدیریت منابع آب را در پایین‌دست کارون غیرممکن کرده است، تاکید می‌کند: «با این اوصاف چطور می‌توانم در خوزستان به کشاورزان بگویم مصرف را کم کنید وقتی می‌بینند از بالادست برداشت می‌شود و به استان‌های دیگر انتقال می‌یابد؟»

رئیس جمهور در نشست بررسی راهکار‌های رفع چالش‌های آبی ۴ استان مرکزی کشور که ۱۹ آبان برگزار شد دستور داد روند ساخت سد‌های کوهرنگ ۳، خرسان ۳ و ماندگان برای تامین پایدار آب آشامیدنی اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری با شتاب بیشتری دنبال شود.

در پی نشر این خبر، جمعی از دوستداران محیط زیست با تجمع مقابل استانداری کهگیلویه و بویراحمد خواستار اقدام فوری مسئولان برای متوقف کردن روند ساخت این سد‌ها شدند.