به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، براساس اطلاعیه روابط عمومی سازمان میادین؛ تمامی میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار شهرداری تهران فردا، دوشنبه سوم آذرماه همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) تعطیل است.

شهروندان می‌توانند با استفاده از اپلیکیشن شهرزاد تمامی محصولات و کالا‌های اساسی خود را سفارش دهند تا با همان کیفیتی که در بازار‌ها و میادین توزیع می‌شود به در منزل یا محل کار آنها ارسال شود.

فعالیت تمامی میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار در روز سه شنبه ۴ آذرماه به روال روز‌های عادی از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ و از ساعت ۱۵ تا ۱۹.۳۰ خواهد بود.