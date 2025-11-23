تأکید بر توسعه ادبیات نوزادان در نشست نقد مجموعه «من به دنیا آمدم»
در نشست نقد و بررسی مجموعه کتابهای «من به دنیا آمدم» کارشناسان حوزه کودک بر ضرورت شکلگیری گفتمان ادبیات نوزادان و ارتقای استانداردهای محتوایی و بصری این آثار تأکید کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما
، نشست نقد و بررسی مجموعه کتابهای «من به دنیا آمدم» که با حضور جمعی از نویسندگان، تصویرگران و پژوهشگران ادبیات کودک و نوجوان درکتابخانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.
در این نشست، مریم جلالی، پژوهشگر ادبیات کودک، با اشاره به اهمیت شعرهای ریتمیک در رشد زبانی و شنیداری نوزادان گفت نوزادان از ماههای ابتدایی زندگی به آوا و ریتم واکنش نشان میدهند و لالاییها میتوانند در کاهش استرس و گسترش دایره واژگان آنها مؤثر باشند. او برخی آثار مجموعه را از نظر آوامحوری، معنامحوری و حرکتمحوری بررسی کرد.
افسانه شعباننژاد، شاعر کودک و نوجوان، نیز با تأکید بر نقش نقد مؤثر، خواستار تمرکز بیشتر شاعران بر تولید آثار ارزشمند برای نوزادان شد.
وی با اشاره به نقاط قوت مجموعه، نبود مخاطب مشخص در بعضی کتابها و محدود ماندن فضاها به محیط خانه را از جمله ضعفها برشمرد.
کوروش پارسانژاد تصویرگر کتاب، نیز در بخش اصلی، نقد خود را متوجه تصویرگری آثار دانست و گفت که این مجموعه از نظر فرم و جنس کتاب، با نیازهای نوزادان همخوانی ندارد.
وی گفت: تنوع زیاد سَبکها، پیچیدگی بصری و استفاده نکردن از تصویرسازی ساده و مناسب را از مهمترین کاستیهای این آثار اعلام کرد.
در ادامه این نشست، فرهاد فلاح، معاون فرهنگی کانون، ادبیات نوزادان را «گفتمانی جدید» در تولیدات کانون دانست و تأکید کرد که این حوزه نیازمند طراحی ساختار و استانداردهای مشخص است.
معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: تجربه مجموعه «من به دنیا آمدم» میتواند پایهای برای گسترش فعالیتهای کانون در این گروه سنی باشد.
همچنین زهره پریرخ و مصطفی رحماندوست با اشاره به دشواریهای تولید نخستین مجموعه ویژه نوزادان در کانون، بر لزوم رفع کاستیها و بهرهگیری از توان تخصصی موجود برای ارتقای کیفیت کار تأکید کردند.
«کلاه کیه؟»، «خواب ابرها»، «خرس کوچولوی قطبی مرا به خانه ببر!»، «گرگ بزرگ و گرگ کوچک»، «نمک شیرین»، «اصول طراحی و ساخت بادبادکبازی»، «پرواز وارونه» و «آسمان به فکر صلح» آثاری هستند که به تازگی در انتشارات کانون پرورش فکری منتشر و روانه فروشگاههای کتاب در کشور شده است.