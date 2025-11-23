کلاهبرداری تلفنی از ۴۸ شاکی
فرمانده انتظامی استان البرز از دستگیری اعضای باند ۴ نفره کلاهبرداری تلفنی با ۴۸ نفر شاکی از سراسر کشور توسط ماموران پلیس فتای استان البرز خبر داد و گفت: ارزش کلاهبرداری صورت گرفته توسط این باند بیش از ۲۰ میلیارد ریال برآورد میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، سردار حمید هداوند گفت: در پی ارجاع چندین فقره پرونده کلاهبرداری تلفنی و برداشت غیر مجاز از حساب شهروندان به پلیس فتای استان، رسیدگی به پرونده به تیمی زبده از کارشناسان این پلیس محول شد
وی افزود: در بررسیهای اولیه ماموران مشخص شد متهمان با مالباختگان تماس گرفته و با شگرد پرداخت معوقات بیمهای از ناآگاهی سوژههای خود سوء استفاده کرده و با دریافت اطلاعات بانکی آنها، حسابشان را خالی میکردند.
فرمانده انتظامی استان البرز اضافه کرد: در ادامه با انجام اقدامات فنی و پلیسی ماموران موفق به شناسایی ۴ نفر در این زمینه شده و پس از شناسایی مخفیگاهشان آنها را در یک اقدام غافلگیرانه دستگیر کردند.
این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه تا کنون ۴۸ نفر مالباخته از سراسر کشور شناسایی شدهاند تصریح کرد: در بررسیهای تکمیلی مشخص شد که متهمان تاکنون از این طریق بیش از ۲۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کردهاند.
سردار هداوند در پایان به شهروندان توصیه کرد که به هیچ وجه اطلاعات کارت بانکی و همراه بانک خود را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند.