چند طرح عمرانی و فرهنگی به مناسبت هفته بسیج در شهر صدرا افتتاح و یا ساخت آن آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،به گزارش کانون بسیج رسانه شهر صدرا، با حضور سردار بوعلی فرمانده سپاه فجر فارس، ساخت کارگاه خوداشتغالی اقتصاد مقاومتی با اعتبار بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال آغاز و برای ۶۰ نفر اشتغال ایجاد می‌شود.

بهره برداری از ساختمان اداری ناحیه مقاومت بسیج سپاه صدرا با هزینه بیش از ۴۵ میلیارد ریال و برپایی نمایشگاه اقتصاد مقاومتی با ۱۲۰ غرفه در صدرا از برنامه‌های هفته بسیج بود.