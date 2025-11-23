به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ حجت‌الاسلام والمسلمین نوری ، با بیان اینکه نماز انسان را از گناهان و منکرات دور می‌کند، گفت: نماز تنها یک فریضه عبادی نیست بلکه چارچوبی برای حفظ اخلاق و دوری از فساد در ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی. در حوزه اقتصادی، گران‌فروشی، کم‌فروشی، دروغ و خیانت منکرات محسوب می‌شوند.

وی افزود: بسیجی واقعی کسی است که برنامه‌هایش را با نماز تنظیم کند و محور زندگی و فعالیت‌های او ارتباط با خداوند باشد چنین انسانی با توکل بر خدا و استحکام روحی قادر خواهد بود در برابر مشکلات و دشمنان ایستادگی کند.

نهادینه شدن فرهنگ نماز در ادارات بهره‌وری را افزایش می‌دهد

معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) استان بر ضرورت ترویج فرهنگ نماز و تاثیر آن در افزایش بهره‌وری و ارتقای خدمت‌رسانی به مردم تأکید کرد.

وی برگزاری نشست مشترک دبیران اقامه نماز و فرماندهان بسیج دستگاه‌های اجرایی را اقدامی مبارک و ابتکاری ارزشمند دانست و گفت: بسیج و اقامه نماز هر دو ریشه در رسالت الهی انقلاب اسلامی دارند و تفکر بسیجی حرکت در مسیر دین اسلام، تبعیت از اهل‌بیت (ع) و عمل به احکام الهی است.

سرهنگ قنبرزاده نقش فرهنگ بسیجی در موفقیت دستگاه‌ها را بسیار مهم دانست و تصریح کرد: هرجا تفکر بسیجی حاکم شده کار‌ها به‌درستی پیش رفته است.

سرهنگ قنبرزاده در ادامه با خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی استان گفت: اگر فرهنگ اقامه نماز در سازمان‌ها نهادینه شود بهره‌وری مجموعه‌ها به‌طور محسوس افزایش خواهد یافت.

در پایان از فرماندهان برتر پایگاه‌های بسیج دستگا‌های اجرایی استان تقدیر شد.