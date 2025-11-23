پخش زنده
امروز: -
جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش در جمع فرماندهان تیپ ۲۸۴ متحرک هجومی نزاجا گفت: نیروی زمینی در بهترین سطح از آمادگی در حوزههای پهپادی، بالگردی، پدافندی و دیگر رستهها قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ «نوذر نعمتی» در حاشیه بازدید از توانمندهای رزمی تیپ ۲۸۴ متحرک هجومی نزاجا در جمع فرماندهان و کارکنان این تیپ، با بیان اینکه حضرت فاطمه زهرا (س) مدافع ولایت هستند، اظهار داشت: امروز کارکنان نیروی زمینی ارتش با تمسک به حضرت فاطمه زهرا (س) برای دفاع از حریم ولایت در تمامی میدانهای نبرد حاضر و آماده جانفشانی هستند.
امیر نعمتی با اشاره به اهمیت افزایش توان رزم در نیروی زمینی، افزود: امروز اولویت مهم نیروی زمینی ارتش، افزایش بیش از پیش توان رزم در بخش های مختلف این نیرو است و ما برای مقابله با دشمنان و جنگهای احتمالی، آماده هستیم.
جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش یکی از عوامل پیروزی در جنگ ۱۲ روزه را اتحاد و همدلی ملت ایران عنوان کرد و گفت: دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به غیر از اتحاد و همبستگی ملت ایران، تمامی معادلات را بررسی کرده بودند که همین وحدت موجب شکست سنگین دشمن شد. ملت بزرگ جمهوری اسلامی ایران در روزهای سخت ثابت کردهاند که هیچ وقت پشت نظام را خالی نمیکنند.
وی با اشاره به وضعیت نیروی زمینی ارتش بهخصوص در حوزهای رزم زمینی، با بیان اینکه در حال حاضر نزاجا در بهترین سطح از آمادگی و توان رزمی قرار دارد خاطرنشان کرد: امروز این نیرو در حوزههای پهپادی، بالگردی، پدافندی و رستههای مختلف دیگر، شرایط مطلوبی دارد و با حضور در مرزهای زمینی امنیت پایداری را برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خلق کرده است.