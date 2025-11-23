به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ به مناسبت هفته بسیج و با حضور امام جمعه، معاون سیاسی امنیتی فرمانداری، فرماندهان سپاه، انتظامی، بسیج، بخشدار مرکزی، رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی شهرستان عباس‌آباد با خانواده‌های معظم شهدا‌ی بسیجی دیدار کردند.

امام جمعه شهرستان عباس‌آباد، در دیدار با خانواده‌های معظم شهدای بسیجی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای بسیجی، خانواده‌های شهدا را مایه افتخار و عزت کشور دانست.

حجت‌الاسلام احمدی با تقدیر از صبر و ایثار مادران و پدران شهدا، تربیت چنین فرزندانی را افتخاری بزرگ برای ملت ایران برشمرد و بر ادامه راه شهدا و قدردانی از خانواده‌های معظم آنان تأکید کرد.

وی همچنین پیشرفت و اقتدار امروز کشور را مرهون دلاورمردی شهدا دانست و برای خانواده‌های گرانقدر شهدا آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون کرد.